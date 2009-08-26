Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости.