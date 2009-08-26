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  • Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    SalonDry 'n Straight Фен

    HP4867/00

    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости.

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    SalonDry 'n Straight Фен

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    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    SalonDry 'n Straight

    • 1800 Вт
    • Плавающий гребень
    • IonBoost
    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    1800 Вт для великолепных результатов

    1800 Вт для великолепных результатов

    Этот фен мощностью 1800 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Гребень для выпрямления легко захватывает и направляет волосы

    Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.

    Плавающий гребень обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков

    Плавающий гребень повторяет изгибы головы и обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков.

    Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

    Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      270x95x305  миллиметра
      Размеры A-box
      556x308x324  миллиметра
      Количество F-boxes в A-box
      6
      Вес устройства, включая отсоединяемые части
      600  г
      Вес F-box [включая устройство]
      745  г
      Вес A-Box
      6420  г

    • Поддон

      Количество
      1200 x 800
      Количество уровней
      6
      Количество A-boxes в уровне
      6

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Логистические данные

      EAN F-box
      См. электронный каталог для вашей страны
      Код 12NC
      88448670001
      Страна изготовления
      PRC
      EAN A-box
      См. электронный каталог для вашей страны

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110 - 127 и 220 - 240  В
      Питание
      1800  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Материал корпуса стайлера
      различно

    Badge-D2C

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