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Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах
Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1800 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.
Плавающий гребень повторяет изгибы головы и обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков.
Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.
Технические характеристики
Поддон
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Логистические данные