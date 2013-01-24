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SalonDry 'n Straight

Фен

HP4867/00
Общая оценка / 5
  • Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков
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    SalonDry 'n Straight Фен

    HP4867/00
    Общая оценка / 5

    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry 'n Straight Фен

    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах

    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry 'n Straight Фен

    Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

    Хотите, чтобы ваша прическа была гладкой и блестящей? Выпрямитель SalonDry ‘n’ Straight имеет ионную мощность 1800 Вт и оснащен плавающим гребнем для идеального завершения укладки и придания ей максимальной гладкости. Узнать обо всех преимуществах

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      Для простой осушки и укладки волос от корней до кончиков

      SalonDry 'n Straight

      • 1800 Вт
      • Плавающий гребень
      • IonBoost
      1800 Вт для великолепных результатов

      1800 Вт для великолепных результатов

      Этот фен мощностью 1800 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Гребень для выпрямления легко захватывает и направляет волосы

      Гребень с направленным потоком воздуха легко скользит по волосам, делая процесс выпрямления волос простым как никогда прежде. Гребень можно использовать для аккуратного выпрямления волос или для закрепления укладки.

      Плавающий гребень обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков

      Плавающий гребень повторяет изгибы головы и обеспечивает распрямление волос от корней до кончиков.

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        110 - 127 и 220 - 240  В
        Материал корпуса стайлера
        различно
        Длина шнура
        1,8  м
        Мощность
        1800  Вт

      • Поддон

        Количество
        1200 x 800
        Количество уровней
        6
        Количество A-boxes в уровне
        6

      • Вес и габариты

        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        600  г
        Размеры F-box
        270x95x305  миллиметра
        Вес F-box [включая устройство]
        745  г
        Размеры A-box
        556x308x324  миллиметра
        Вес A-Box
        6420  г
        Количество F-boxes в A-box
        6

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Логистические данные

        Код 12NC
        88448670001
        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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