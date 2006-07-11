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  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома

    SalonDry Pro Фен

    HP4891/00

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты.

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    SalonDry Pro Фен

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    Фен, который профессионалы используют дома

    SalonPro

    • 2100 Вт
    • IonBoost
    • Диффузор с керамическим покрытием
    Девять режимов нагрева/скорости для разных типов волос для максимального контроля

    Девять режимов нагрева/скорости для разных типов волос для максимального контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Девять режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

    Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

    Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Керамический диффузор обеспечивает дополнительную защиту и объем

    Диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамического покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  В
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Частота
      50/60  Гц
    Badge-D2C

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