HP4891/00
Фен, который профессионалы используют дома
Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты.Узнать обо всех преимуществах
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Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Девять режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамического покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.
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