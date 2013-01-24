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SalonPro AC

Фен

HP4892/00
Общая оценка / 5
  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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    SalonPro AC Фен

    HP4892/00
    Общая оценка / 5

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonPro AC Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonPro AC Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonPro мощностью 2100 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен, который профессионалы используют дома

      SalonPro

      • 2000 Вт
      • IonBoost
      • Диффузор с керамическим покрытием
      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Девять режимов нагрева/скорости для разных типов волос для максимального контроля

      Девять режимов нагрева/скорости для разных типов волос для максимального контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Девять режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Мягкая ручка для удобства использования

      Мягкая ручка для удобства использования

      Эргономичная мягкая ручка не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.

      Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки

      Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

      Керамический диффузор обеспечивает дополнительную защиту и объем

      Диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамического покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.

      Технические характеристики

      • Поддон

        Габариты поддона
        1200 x 800  мм
        Количество поддонов
        126  шт.
        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        3

      • Вес и размеры F-box

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        284 x 85 x 235  мм
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        1128  г
        Размеры F-box
        310 (ш) x 120 (г) x 240 (в)  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        1580  г
        Объем F-box
        8928  см³

      • Вес и размеры A-box

        Размеры A-box
        632 x 375 x 257  мм
        Вес A-Box (включая изделия)
        10430  г
        Количество F-boxes в A-box
        6
        Объем A-box
        60909  см³

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1800  Вт
        Частота
        50/60  Гц
        напряжение
        220-240 переменного тока  В

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