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  • Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Salon Essential Фен

    HP4931/00

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки.

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    Salon Essential Фен

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    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Salon Essential

    • 1200 Вт
    • Складной
    Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

    Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

    Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Холодный обдув для бережной сушки

    Холодный обдув для бережной сушки

    Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      84x136x202  миллиметра
      Размеры A-box
      283x356x225  миллиметра
      Вес F-box [включая устройство]
      432  г
      Вес устройства, включая отсоединяемые части
      333  г
      Количество F-boxes в A-box
      8
      Вес A-Box
      3851  г

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  В
      Цвет/отделка
      Нежно-зеленый
      Длина шнура
      1,6  м
      Питание
      1200  Вт
      Материал корпуса стайлера
      ПК

    Badge-D2C

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