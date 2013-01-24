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Salon Essential

Фен

HP4931/00
Общая оценка / 5
  • Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания Забота о Ваших волосах во время высушивания
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    Salon Essential Фен

    HP4931/00
    Общая оценка / 5

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Salon Essential Фен

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Salon Essential Фен

    Забота о Ваших волосах во время высушивания

    Ухаживайте за волосами вместе с этим легким в использовании феном. Складной фен Salon Essential 1200 Вт обеспечивает оптимальную мощность сушки. Узнать обо всех преимуществах

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      Забота о Ваших волосах во время высушивания

      Salon Essential

      • 1200 Вт
      • Складной
      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он займет еще меньше места в вашем багаже. Берите его с собой куда угодно!

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        1200  Вт
        Длина шнура
        1,6  м
        Цвет/отделка
        Нежно-зеленый
        напряжение
        220—240  В
        Материал корпуса стайлера
        ПК

      • Вес и габариты

        Вес A-Box
        3851  г
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        333  г
        Размеры F-box
        84x136x202  мм
        Вес F-box [включая устройство]
        432  г
        Размеры A-box
        283x356x225  мм
        Количество F-boxes в A-box
        8

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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