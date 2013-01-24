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SalonDry Active ION

Фен

HP4935/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая сушка и блеск волос Быстрая сушка и блеск волос Быстрая сушка и блеск волос
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    SalonDry Active ION Фен

    HP4935/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Active ION Фен

    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Active ION Фен

    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION мощностью 1800 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен SalonDry Active ION

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      1800 Вт для великолепных результатов

      1800 Вт для великолепных результатов

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      6 регулируемых режимов нагрева/скорости

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      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        мощность в ваттах
        1800  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Темно-серый металлик

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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