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  • Быстрая сушка и блеск волос Быстрая сушка и блеск волос Быстрая сушка и блеск волос

    DryCare Essential Фен

    HP4935/22

    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION мощностью 2000 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен.

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    DryCare Essential Фен

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    Быстрая сушка и блеск волос

    Фен SalonDry Active ION

    • Ионизация для бережной сушки
    • 2000 Вт
    • 6 режимов температуры и скорости
    • Холодный обдув
    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

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    Сетевой шнур 1,8 м

    6 регулируемых режимов нагрева/скорости

    6 регулируемых режимов нагрева/скорости

    Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

    Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      2000  Вт

    • Особенности

      Холодный обдув
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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