HP4935/22
Быстрая сушка и блеск волос
Фен SalonDry Active ION мощностью 2000 Вт оснащен системой ионизации — для быстрой сушки и здорового блеска волос. Без сомнения, это идеальный фен.Узнать обо всех преимуществах
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Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Технические характеристики
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