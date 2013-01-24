Чехол для путешествий в комплекте

Фен поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.