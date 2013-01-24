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SalonDry

Фен

HP4940/00
Общая оценка / 5
  • Превосходная укладка в любых условиях Превосходная укладка в любых условиях Превосходная укладка в любых условиях
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    SalonDry Фен

    HP4940/00
    Общая оценка / 5

    Превосходная укладка в любых условиях

    Отправляясь в поездку, не забудьте позаботиться о своей прическе! Фен SalonDry Travel настолько компактен, что с легкостью поместится в дорожную сумку. Складной, эргономичный дизайн и высокая мощность — 1600 Вт. Этот фен незаменим в дороге! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Фен

    Превосходная укладка в любых условиях

    Отправляясь в поездку, не забудьте позаботиться о своей прическе! Фен SalonDry Travel настолько компактен, что с легкостью поместится в дорожную сумку. Складной, эргономичный дизайн и высокая мощность — 1600 Вт. Этот фен незаменим в дороге! Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная укладка в любых условиях

    Отправляясь в поездку, не забудьте позаботиться о своей прическе! Фен SalonDry Travel настолько компактен, что с легкостью поместится в дорожную сумку. Складной, эргономичный дизайн и высокая мощность — 1600 Вт. Этот фен незаменим в дороге! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Фен

    Превосходная укладка в любых условиях

    Отправляясь в поездку, не забудьте позаботиться о своей прическе! Фен SalonDry Travel настолько компактен, что с легкостью поместится в дорожную сумку. Складной, эргономичный дизайн и высокая мощность — 1600 Вт. Этот фен незаменим в дороге! Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная укладка в любых условиях

      Фен SalonDry Travel

      • 1600 Вт
      • Складной
      • Поддержка различных напряжений питания
      • Чехол для путешествий
      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Мощность 1600 Вт для бережной сушки

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Чехол для путешествий в комплекте

      Фен поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        1200-1600/1350-1600  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        различно
        напряжение
        110—127 и 220—240  В
        мощность в ваттах
        1600  Вт
        мощность в ваттах
        Китай: 1350 Вт

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Да
        Складная ручка
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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