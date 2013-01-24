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SalonDry Compact

Фен

HP4960/20
Общая оценка / 5
  • Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
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    SalonDry Compact Фен

    HP4960/20
    Общая оценка / 5

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SalonDry Compact Фен

    Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

    Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки

      SalonDry Compact

      • 1400 Вт
      Мощный компактный фен

      Мощный компактный фен

      Компактный фен мощностью 1400 Вт позволяет быстро создать превосходную укладку.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Два регулируемых режима для бережной сушки волос

      Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        110 - 127 и 220 - 240  В
        Мощность
        1400  Вт
        Материал корпуса стайлера
        АБС-пластик
        Длина шнура
        1,8  м

      • Поддон

        Количество уровней
        7
        Количество A-boxes в уровне
        6
        Количество
        1200 x 800

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        90x150x250  миллиметра
        Вес устройства, включая отсоединяемые части
        354  г
        Вес F-box [включая устройство]
        482  г
        Размеры A-box
        378x315x27  миллиметра
        Количество F-boxes в A-box
        8
        Вес A-Box
        4432  г

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Логистические данные

        Код 12NC
        88449600001
        EAN F-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        EAN A-box
        См. электронный каталог для вашей страны
        Страна изготовления
        PRC

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