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Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая и легкая сушка для великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1400 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный. Узнать обо всех преимуществах
Компактный фен мощностью 1400 Вт позволяет быстро создать превосходную укладку.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Скорость и температурный режим легко регулировать. Это позволяет добиться идеальной температуры для создания превосходной укладки.
Технические характеристики
Поддон
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Логистические данные
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