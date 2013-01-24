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Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный.
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Быстрая и легкая сушка и создание великолепной укладки
Фен SalonDry Compact сочетает в себе мощность 1600 Вт и элегантный, эргономичный дизайн. Маленький и по-настоящему стильный.
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание