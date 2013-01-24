Ключевые слова для поиска
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет создать укладку на Ваш вкус
Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах
Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.
Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.
Технические характеристики
Поддон
Вес и габариты
Возможность обслуживания
Логистические данные