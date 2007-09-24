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  • Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    SalonDry Control Фен

    HP4982/00

    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    Сделайте волосы послушными с феном SalonDry Control. Мощность профессиональной укладки 2000 Вт, система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки.

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    SalonDry Control Фен

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    Позволяет создать укладку на Ваш вкус

    SalonDry Control

    • 2000 Вт
    Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

    Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

    Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Турборежим позволяет быстрее высушить волосы, не перегревая их

    Особая функция турборежима была разработана для быстрой и безопасной сушки. Мощность воздушного потока обеспечивается скоростью, но не повышением температуры.

    Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

    Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

    • Возможность обслуживания

      Замена
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Питание
      2000  Вт
      Материал корпуса стайлера
      АБС-пластик
    Badge-D2C

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