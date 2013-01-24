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SalonDry Pro

Фен

HP4991/00
Общая оценка / 5
  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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    SalonDry Pro Фен

    HP4991/00
    Общая оценка / 5

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2200 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Pro Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2200 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2200 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Pro Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2200 Вт — это то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен, который профессионалы используют дома

      SalonDry Pro 2200 Вт

      • 2200 Вт
      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Холодный обдув для фиксации

      Холодный обдув для фиксации

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

      Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

      Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки

      Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

      Керамический диффузор обеспечивает дополнительную защиту и объем

      Диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамического покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.

      Шнур длиной 3 м для максимального удобства

      Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Питание
        2200  Вт
        Цвет/отделка
        Caviar Satin.Черный NanoDiamond
        Длина шнура
        3  м
        Материал корпуса
        пластики ABS/PC

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Тип волос

        Прическа в данный момент
        • Кудрявые
        • Прямые
        • Волнистые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средние
        • Короткие
        Толщина волос
        • Средние
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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