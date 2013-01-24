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SalonDry Pro AC

Фен

HP4992/00
Общая оценка / 5
  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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    SalonDry Pro AC Фен

    HP4992/00
    Общая оценка / 5

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Pro AC Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Pro AC Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Хотите делать укладку профессионально? Тогда фен SalonDry Pro мощностью 2000 Вт, оснащенный профессиональным двигателем с питанием от постоянного тока — то, что вам нужно для создания идеальной укладки как в салоне красоты. Узнать обо всех преимуществах

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      Фен, который профессионалы используют дома

      SalonDry Pro AC

      • 2000 Вт
      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Сверхузкий концентратор для более аккуратной укладки

      Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

      Турмалиновый керамический диффузор для дополнительной защиты, придания объема и блеска

      Турмалиновый керамический диффузор обеспечивает быструю сушку, равномерно распределяя тепло, сокращая спутывание волос до минимума и придавая им объем. Использование керамико-турмалинового покрытия помогает защитить волосы, придать им мягкости и блеска, создавая идеальную основу для формирования естественных упругих локонов.

      Круглая керамическая щетка для легкой укладки и придания блеска

      Эта круглая керамическая щетка обладает преимуществами керамического покрытия разглаживать волосы во время укладки и придавать волосам блеска. Цилиндрическая форма и стандартный формат для салонов красоты позволяют создавать множество разнообразных укладок.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Материал корпуса стайлера
        пластики ABS/PC
        Мощность
        2000  Вт
        Длина шнура
        3  м
        Цвет/отделка
        Щетка - хром + мягкая ручка Caviar

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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