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Фен

HP4996/00
Общая оценка / 5
  • Самая высокая мощность воздушного потока Самая высокая мощность воздушного потока Самая высокая мощность воздушного потока
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    Фен

    HP4996/00
    Общая оценка / 5

    Самая высокая мощность воздушного потока

    Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 510 руб.
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    Фен

    Самая высокая мощность воздушного потока

    Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая мощность воздушного потока

    Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 510 руб.
    Найти похожие продукты

    Фен

    Самая высокая мощность воздушного потока

    Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2500  Вт
        Длина шнура
        2  м
        Материал корпуса
        металл/хром

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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