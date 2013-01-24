Самая высокая мощность воздушного потока

Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах