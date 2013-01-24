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Самая высокая мощность воздушного потока
Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность воздушного потока
Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность воздушного потока
Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность воздушного потока
Вам нужен профессиональный фен? Представляем фен для самой быстрой, но в то же время бережной сушки. Активная система ионизации IonBoost, функция мощного холодного обдува CoolShot, а также несколько температурных режимов помогут сохранить здоровье ваших волос и создать идеальную форму любой прически. Узнать обо всех преимуществах
Этот новейший профессиональный фен мощностью 2500 Вт создает очень мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Этот сверхмощный фен (32 л/с) сокращает время укладки на 50% за счет усиления воздушного потока
Технические характеристики
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