HP6342/00
Удобное и безопасное бритье
Эта универсальная бритва предназначена для быстрого и безопасного бритья всего тела. Секрет заключается в маленькой бритвенной головке, которая быстро срезает волоски и одновременно защищает кожу. Гладкая и мягкая кожа после каждого использования!Узнать обо всех преимуществах
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Щадящая небольшая бреющая головка защищает кожу, оставляя ее мягкой и гладкой
Для удобства при использовании
Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.
Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов.
Аксессуары
Технические характеристики
Удобство использования
Высокое качество
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