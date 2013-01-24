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SatinShave Essential

Электробритва для сухого и влажного бритья

HP6342/00
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Общая оценка / 5
1 награда
  • Удобное и безопасное бритье Удобное и безопасное бритье Удобное и безопасное бритье
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    SatinShave Essential Электробритва для сухого и влажного бритья

    HP6342/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобное и безопасное бритье

    Эта универсальная бритва предназначена для быстрого и безопасного бритья всего тела. Секрет заключается в маленькой бритвенной головке, которая быстро срезает волоски и одновременно защищает кожу. Гладкая и мягкая кожа после каждого использования! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SatinShave Essential Электробритва для сухого и влажного бритья

    Удобное и безопасное бритье

    Эта универсальная бритва предназначена для быстрого и безопасного бритья всего тела. Секрет заключается в маленькой бритвенной головке, которая быстро срезает волоски и одновременно защищает кожу. Гладкая и мягкая кожа после каждого использования! Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное и безопасное бритье

      • для ног
      • Бритва с одинарной сеткой
      • Работает от батареи
      Безопасная бритвенная система для полной защиты кожи

      Безопасная бритвенная система для полной защиты кожи

      Щадящая небольшая бреющая головка защищает кожу, оставляя ее мягкой и гладкой

      Профильная, эргономичная рукоятка

      Профильная, эргономичная рукоятка

      Для удобства при использовании

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Работает от батареи

      Работает от батареи

      Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        2 батареи типа AA
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Защитный колпачок
        Да
        Насадка для эффективной эпиляции
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Маленькая бритвенная головка
        Да
        Насадка-гребень
        Да

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Высокое качество

        Бритвенная головка
        Бритва с одинарной сеткой

      • Технические характеристики

        Количество бритвенных сеток
        1
        напряжение
        2 x 1,5  В

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