Ключевые слова для поиска

  • Удобное и безопасное бритье Удобное и безопасное бритье Удобное и безопасное бритье

    SatinShave Essential Электробритва для сухого и влажного бритья

    HP6342/00

    Удобное и безопасное бритье

    Эта универсальная бритва предназначена для быстрого и безопасного бритья всего тела. Секрет заключается в маленькой бритвенной головке, которая быстро срезает волоски и одновременно защищает кожу. Гладкая и мягкая кожа после каждого использования!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinShave Essential Электробритва для сухого и влажного бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Удобное и безопасное бритье

    • для ног
    • Бритва с одинарной сеткой
    • Работает от батареек
    Безопасная бритвенная система для полной защиты кожи

    Безопасная бритвенная система для полной защиты кожи

    Щадящая небольшая бреющая головка защищает кожу, оставляя ее мягкой и гладкой

    Профильная, эргономичная рукоятка

    Профильная, эргономичная рукоятка

    Для удобства при использовании

    Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

    Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

    Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

    Работает от батареек

    Работает от батареек

    Бритье в любое удобное время благодаря бритве для женщин с функцией работы от аккумуляторов.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      2 батареи типа AA
      Да
      Маленькая бритвенная головка
      Да
      Насадка-гребень
      Да
      Защитный колпачок
      Да
      Насадка для эффективной эпиляции
      Да
      Роскошный футляр
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      2 x 1,5  В
      Количество бритвенных сеток
      1

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Беспроводной
      Да
      Сухое и влажное бритье
      Да

    • Высокое качество

      Бритвенная головка
      Бритва с одинарной сеткой

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.