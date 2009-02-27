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  • Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго

    Satinelle Эпилятор Satinelle

    HP6400/00

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.

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    Satinelle Эпилятор Satinelle

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    Гладкая кожа ног надолго

    Быстрая и эффективная эпиляция

    • Ножки
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    • Технические характеристики

      потребляемая мощность
      7,5  Вт
      Напряжение
      100—240  В
      Количество пинцетов
      20
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Металлическая система эпиляции
      Да
    Badge-D2C

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