HP6403/00
Идеально гладкая кожа надолго
Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.
Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Комфортная эпиляция
Удобство и гигиена
Аксессуары
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