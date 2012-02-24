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  • Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго

    Satinelle Эпилятор

    HP6403/00

    Идеально гладкая кожа надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель.

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    Satinelle Эпилятор

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    Идеально гладкая кожа надолго

    Быстрая и эффективная эпиляция

    • Satinelle
    • с бритвенной насадкой
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

    Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

    Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

    Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

    Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Дополнительная бритвенная головка

    Дополнительная бритвенная головка

    • Комфортная эпиляция

      Два режима скорости
      Да

    • Удобство и гигиена

      Эпилирующую головку можно мыть
      Да
      Щеточка для чистки
      Да

    • Аксессуары

      Съемная бритвенная головка
      Да
      Колпачок Opti start
      Да

    Badge-D2C

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