HP6423/00
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
Бритвенная головка повторяет контуры линии бикини и подмышек для более гладкого бритья.
Перед эпиляцией или бикини-дизайном подровняйте волоски с помощью насадки-гребня, установив ее на бритвенную головку.
Чехол для путешествий и хранения.
Аксессуары
Питание
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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