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    Satinelle Essential Компактный эпилятор

    HP6423/00

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования.

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    Satinelle Essential Компактный эпилятор

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    Простая эпиляция

    • для ног
    • 3 аксессуара
    • Эпилятор с питанием от сети
    • Эргономичная ручка
    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

    Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

    Бритвенная головка для гладкого бритья чувствительных участков тела

    Бритвенная головка для гладкого бритья чувствительных участков тела

    Бритвенная головка повторяет контуры линии бикини и подмышек для более гладкого бритья.

    Насадка-гребень для подравнивания линии бикини

    Насадка-гребень для подравнивания линии бикини

    Перед эпиляцией или бикини-дизайном подровняйте волоски с помощью насадки-гребня, установив ее на бритвенную головку.

    Чехол для путешествий

    Чехол для путешествий и хранения.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол
      Стандартный чехол
      Насадка-гребень
      Да
      Бритвенные головки
      Да

    • Питание

      Напряжение
      13  В

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Эпилирующую головку можно мыть
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции
      Система эпиляции
      Эффективная система эпиляции

    Badge-D2C

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