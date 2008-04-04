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Satinelle

Эпилятор

HP6482/02
Общая оценка / 5
  • Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция
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    Satinelle Эпилятор

    HP6482/02
    Общая оценка / 5

    Легкая, быстрая эпиляция

    Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Легкая, быстрая эпиляция

    Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.

    Легкая, быстрая эпиляция

    Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Легкая, быстрая эпиляция

    Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.

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      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

      Охлаждающая гелевая рукавица

      Охлаждающая гелевая рукавица

      Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.

      Уникальная керамическая система эпиляции

      Уникальная керамическая система эпиляции

      обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.

      Изогнутая эпиляционная головка

      Изогнутая эпиляционная головка

      Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Активный массаж

      Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

      Эргономичная форма

      Особая эргономичная форма эпилятора Satinelle Ice обеспечивает удобство и простоту использования.

      • Аксессуары

        Отшелушивающая рукавица
        предотвращает врастание волосков
        Насадка для чувствительных участков тела
        для чувствительных участков тела
        Роскошный футляр
        для хранения и защиты

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