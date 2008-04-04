Легкая, быстрая эпиляция
Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.
Легкая, быстрая эпиляция
Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Благодаря успокаивающим свойствам льда, охлаждающая гелевая рукавица успокаивает кожу при эпиляции. Уникальные гипоаллергенные керамические диски работают сверхбыстро и эффективно, удаляя волоски с корнем и обеспечивая гладкость кожи на срок до 4 недель.
Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.
обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.
Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.
Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.
Особая эргономичная форма эпилятора Satinelle Ice обеспечивает удобство и простоту использования.
Аксессуары
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