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Satinelle Ice

Эпилятор

HP6492/00
Общая оценка / 5
  • Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
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    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6492/00
    Общая оценка / 5

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Ice Эпилятор

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Ice Эпилятор

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

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      Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

      Охлаждение и массаж для более мягкой эпиляции

      • Розовый

      Съемная охлаждающая головка

      Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

      Плавающая охлаждающая головка

      Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.

      Встроенная массажная система

      Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.

      Гипоаллергенная керамическая эпиляционная головка

      Улучшенный уход за кожей с меньшим риском аллергенного раздражения.

      Изогнутая эпиляционная головка

      Для улучшенного захвата волос, при котором 95% волос удаляются с корнем одним движением.

      Более высокая скорость вращения

      Для более эффективного удаления волос.

      Отшелушивающая подушечка

      Сокращает количество вросших волосков.

      Дополнительная бритвенная головка

      Для гладкого бритья подмышек и линии бикини.

      Новый эргономичный дизайн

      Для удобства эксплуатации.

      Два режима скорости

      Скорость 1 для тонких волос, скорость 2 — для более толстых.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Керамическая система эпиляции
        Да
        Плавающая головка охладителя
        Да
        Система активного массажа
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        880
        движений в секунду, скорость 2
        1080
        об/мин скорость 1
        2200 мин
        об/мин скорость 2
        2700 мин.
        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения  В
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        25
        Количество пинцетов
        24

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Да
        Термоизолирующий футляр
        Да
        Отшелушивающая подушечка
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Подарочная коробка с 3D окном
        Размеры F-box
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
        Вес F-Box
        652  г
        Размеры A-box
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
        Вес A-Box
        4222  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

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