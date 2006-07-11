HP6492/00
Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу.Узнать обо всех преимуществах
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Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.
Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.
Улучшенный уход за кожей с меньшим риском аллергенного раздражения.
Для улучшенного захвата волос, при котором 95% волос удаляются с корнем одним движением.
Для более эффективного удаления волос.
Сокращает количество вросших волосков.
Для гладкого бритья подмышек и линии бикини.
Для удобства эксплуатации.
Скорость 1 для тонких волос, скорость 2 — для более толстых.
Вес и габариты
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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