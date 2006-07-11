Ключевые слова для поиска

  • Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6492/00

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Ice Эпилятор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

    Охлаждение и массаж для более мягкой эпиляции

    • Розовый

    Съемная охлаждающая головка

    Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

    Плавающая охлаждающая головка

    Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.

    Встроенная массажная система

    Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.

    Гипоаллергенная керамическая эпиляционная головка

    Улучшенный уход за кожей с меньшим риском аллергенного раздражения.

    Изогнутая эпиляционная головка

    Для улучшенного захвата волос, при котором 95% волос удаляются с корнем одним движением.

    Более высокая скорость вращения

    Для более эффективного удаления волос.

    Отшелушивающая подушечка

    Сокращает количество вросших волосков.

    Дополнительная бритвенная головка

    Для гладкого бритья подмышек и линии бикини.

    Новый эргономичный дизайн

    Для удобства эксплуатации.

    Два режима скорости

    Скорость 1 для тонких волос, скорость 2 — для более толстых.

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      19,6 x 9,4 x 23,5 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
      Размеры A-box
      56,6 x 19,6 x 25,1 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
      Вес A-Box
      4222  г
      Вес F-Box
      652  г
      Количество предметов в A-box
      6  шт.
      Дизайн упаковки
      Подарочная коробка с 3D окном

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Съемная бритвенная головка
      Да
      Отшелушивающая подушечка
      Да
      Термоизолирующий футляр
      Да
      Роскошный футляр
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения  В
      потребляемая мощность
      6  Вт
      Количество пинцетов
      24
      Источник питания
      Перем. ток (сеть)
      Количество дисков
      25
      Мотор
      Мотор 14 В пост.ток
      движений в секунду, скорость 1
      880
      движений в секунду, скорость 2
      1080
      об/мин скорость 1
      2200 мин
      об/мин скорость 2
      2700 мин.

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Система активного массажа
      Да
      Керамическая система эпиляции
      Да
      Плавающая головка охладителя
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.