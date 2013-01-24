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Satinelle Ice

Эпилятор

HP6495/00
Общая оценка / 5
  • Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition
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    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6495/00
    Общая оценка / 5

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

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      Серия Satinelle Ice Limited Edition

      Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

      • Белый
      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

      Роскошный футляр

      Роскошный футляр

      Удобство хранения и простота использования в любых условиях

      Новая керамическая система эпиляции

      Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

      Гипоаллергенные диски

      Гипоаллергенная эпиляционная головка снижает риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая великолепный уход за кожей.

      Система активного массажа

      Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.

      Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

      В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Плавающая головка охладителя
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        Система активного массажа
        Да
        2 режима скорости
        Да
        Роскошный и стильный дизайн
        Да

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        880
        движений в секунду, скорость 2
        1080
        об/мин скорость 1
        2200 мин
        об/мин скорость 2
        2700 мин.
        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        100-240 В (50-60 Гц) Автоматическая установка напряжения  В
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        25
        Количество пинцетов
        24

      • Аксессуары

        Термоизолирующий футляр
        Простая эксплуатация и термоизоляция охлаждающей головки
        Отшелушивающая подушечка
        Предотвращает врастание волосков
        Роскошный футляр
        Удобное хранение и защита
        Щеточка для чистки
        Оптимальный уход и максимальная гигиеничность

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Эксклюзивная подарочная коробка с возможностью подвешивания
        Размеры F-box
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес F-Box
        625  г
        Размеры A-box
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес A-Box
        4060  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

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