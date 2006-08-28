HP6495/00
Серия Satinelle Ice Limited Edition
Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой.Узнать обо всех преимуществах
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Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Удобство хранения и простота использования в любых условиях
Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.
Гипоаллергенная эпиляционная головка снижает риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая великолепный уход за кожей.
Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.
В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.
Вес и габариты
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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