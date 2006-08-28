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  • Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6495/00

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой.

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    Satinelle Ice Эпилятор

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    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

    • Белый
    Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

    Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

    Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

    Роскошный футляр

    Роскошный футляр

    Удобство хранения и простота использования в любых условиях

    Новая керамическая система эпиляции

    Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

    Гипоаллергенные диски

    Гипоаллергенная эпиляционная головка снижает риск аллергического раздражения кожи, обеспечивая великолепный уход за кожей.

    Система активного массажа

    Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.

    Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

    В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  миллиметра
      Размеры F-box
      19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  миллиметра
      Вес A-Box
      4060  г
      Вес F-Box
      625  г
      Количество предметов в A-box
      6  шт.
      Дизайн упаковки
      Эксклюзивная подарочная коробка с возможностью подвешивания

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Оптимальный уход и максимальная гигиеничность
      Отшелушивающая подушечка
      Предотвращает врастание волосков
      Термоизолирующий футляр
      Простая эксплуатация и термоизоляция охлаждающей головки
      Роскошный футляр
      Удобное хранение и защита

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      24
      Напряжение
      100-240 В (50-60 Гц) Автоматическая установка напряжения  В
      потребляемая мощность
      6  Вт
      Источник питания
      Перем. ток (сеть)
      Количество дисков
      25
      движений в секунду, скорость 1
      880
      Мотор
      Мотор 14 В пост.ток
      движений в секунду, скорость 2
      1080
      об/мин скорость 1
      2200 мин
      об/мин скорость 2
      2700 мин.

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да
      Система активного массажа
      Да
      Керамическая система эпиляции
      Да
      Роскошный и стильный дизайн
      Да
      Плавающая головка охладителя
      Да

    Badge-D2C

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