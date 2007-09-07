Самая легкая эпиляция от Philips
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Самая легкая эпиляция от Philips
Самая легкая эпиляция от Philips
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая легкая эпиляция от Philips
Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.
Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.
Для максимальной гигиены и простоты очистки.
Высокочастотный массаж минимизирует неприятные ощущения при эпиляции
Беспроводной эпилятор: эпиляция доступна повсюду!
Особенности
Технические характеристики
Аксессуары
Логистические данные
Вес и габариты
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