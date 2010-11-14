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  • Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Satinelle Эпилятор

    HP6508/01

    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.

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    Satinelle Эпилятор

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    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Эффективно удаляет волосы и заботится о коже

    • Sensitive
    Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

    Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

    Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

    Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

    Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

    При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

    Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

    Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

    Минимизирует неприятные ощущения и успокаивает кожу во время эпиляции

    Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

    Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

    Предназначена специально для более нежной кожи, обеспечивая легкую эпиляцию чувствительных участков тела.

    Выберите необходимый режим скорости

    Выберите необходимый режим скорости

    У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

    • Уровень шума

      Уровень шума
      72 дБ

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол для хранения
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100—240  В
      потребляемая мощность
      7,5  Вт
      Количество пинцетов
      20
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733

    Badge-D2C

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