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Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах
Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.
При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды
Минимизирует неприятные ощущения и успокаивает кожу во время эпиляции
Предназначена специально для более нежной кожи, обеспечивая легкую эпиляцию чувствительных участков тела.
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
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Технические характеристики
Уровень шума