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Satinelle

Эпилятор

HP6508/01
Общая оценка / 5
  • Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
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    Satinelle Эпилятор

    HP6508/01
    Общая оценка / 5

    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 450 руб.

    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 450 руб.

    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

      Эффективно удаляет волосы и заботится о коже

      • Sensitive
      Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

      Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

      Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

      Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

      Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

      При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

      Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

      Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

      Минимизирует неприятные ощущения и успокаивает кожу во время эпиляции

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      Насадка для чувствительных участков для нежной кожи

      Предназначена специально для более нежной кожи, обеспечивая легкую эпиляцию чувствительных участков тела.

      Выберите необходимый режим скорости

      Выберите необходимый режим скорости

      У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

      • Уровень шума

        Уровень шума
        72 дБ

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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