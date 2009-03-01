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  • Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго

    Satinelle Эпилятор

    HP6509/01

    Идеально гладкая кожа надолго

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.

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    Satinelle Эпилятор

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    Идеально гладкая кожа надолго

    Безупречно гладкая кожа в течение нескольких недель, а не дней

    • Total body с бритвенной насадкой
    Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

    Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

    Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

    Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

    Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

    Выберите необходимый режим скорости

    Выберите необходимый режим скорости

    Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной

    Эпилирующую головку можно мыть

    Эпилирующую головку можно мыть

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      1

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100—240  В
      потребляемая мощность
      7,5  Вт
      Количество пинцетов
      20
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733
    Badge-D2C

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