HP6509/01
Идеально гладкая кожа надолго
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.Узнать обо всех преимуществах
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Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос
Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной
Аксессуары
Технические характеристики
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