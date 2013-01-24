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Satinelle

Эпилятор

HP6509/01
Общая оценка / 5
  • Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго Идеально гладкая кожа надолго
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    Satinelle Эпилятор

    HP6509/01
    Общая оценка / 5

    Идеально гладкая кожа надолго

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.
    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа надолго

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    Идеально гладкая кожа надолго

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.
    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Идеально гладкая кожа надолго

    Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально гладкая кожа надолго

      Безупречно гладкая кожа в течение нескольких недель, а не дней

      • Total body с бритвенной насадкой
      Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

      Используйте эту насадку для тщательной и более бережной эпиляции

      Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

      Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

      Бритвенная головка с насадкой-гребнем для бритья и подравнивания волос на чувствительных участках тела

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

      Выберите необходимый режим скорости

      Выберите необходимый режим скорости

      Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной

      Эпилирующую головку можно мыть

      Эпилирующую головку можно мыть

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
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      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

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