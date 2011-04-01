HP6512
Для постоянной гладкости кожи
Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней!Узнать обо всех преимуществах
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Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума
Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос
Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.
Охлаждающая перчатка с успокаивающими свойствами расслабляет кожу сразу после эпиляции и снижает раздражение
Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.
У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной
При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды
Уровень шума
Аксессуары
Технические характеристики
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