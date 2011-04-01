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  • Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи

    Satinelle Эпилятор

    HP6512

    Для постоянной гладкости кожи

    Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней!

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    Satinelle Эпилятор

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    Для постоянной гладкости кожи

    Удаляет волосы на несколько недель, ухаживает за кожей

    • Total body с бритвенной насадкой
    Отшелушивание между сеансами эпиляции

    Отшелушивание между сеансами эпиляции

    Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума

    Приспособление для поднятия волосков и массажа

    Приспособление для поднятия волосков и массажа

    Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

    Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

    Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

    Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

    Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

    Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

    Охлаждающая перчатка с успокаивающими свойствами расслабляет кожу сразу после эпиляции и снижает раздражение

    Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

    Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

    Выберите необходимый режим скорости

    Выберите необходимый режим скорости

    У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

    Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

    Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

    При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

    • Уровень шума

      Уровень шума
      72 дБ

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Щеточка для чистки
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      100—240  В
      потребляемая мощность
      7,5  Вт
      Количество пинцетов
      20
      Количество дисков
      21
      движений в секунду, скорость 1
      600
      движений в секунду, скорость 2
      733

    Badge-D2C

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