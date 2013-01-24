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Satinelle

Эпилятор

HP6512
Общая оценка / 5
  • Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи Для постоянной гладкости кожи
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    Satinelle Эпилятор

    HP6512
    Общая оценка / 5

    Для постоянной гладкости кожи

    Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 770 руб.
    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Для постоянной гладкости кожи

    Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

    Для постоянной гладкости кожи

    Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 770 руб.
    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Для постоянной гладкости кожи

    Новая система эпиляции от Philips — это бережное и эффективное удаление волос с корнем. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих. Безупречно гладкая кожа на несколько недель, а не дней! Узнать обо всех преимуществах

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      Для постоянной гладкости кожи

      Удаляет волосы на несколько недель, ухаживает за кожей

      • Total body с бритвенной насадкой
      Отшелушивание между сеансами эпиляции

      Отшелушивание между сеансами эпиляции

      Совершая круговые движения отшелушивающей перчаткой, вы бережно массируете кожу и одновременно удаляете отмершие клетки. Кожа становится красивой и мягкой, а число вросших волосков сокращается до минимума

      Приспособление для поднятия волосков и массажа

      Приспособление для поднятия волосков и массажа

      Одновременно приподнимает даже очень короткие волоски и расслабляет кожу, обеспечивая легкое и эффективное удаление волос

      Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

      Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

      Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

      Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

      Смягчите кожу с помощью охлаждающей перчатки для бережной эпиляции

      Охлаждающая перчатка с успокаивающими свойствами расслабляет кожу сразу после эпиляции и снижает раздражение

      Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

      Бреет и подравнивает волосы на чувствительных участках тела

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и мягкого бритья. В комплект входит дополнительный гребень для подравнивания длинных волосков перед эпиляцией и формирования области бикини.

      Выберите необходимый режим скорости

      Выберите необходимый режим скорости

      У эпилятора имеется два режима скорости. Скорость 1 подходит для более бережной эпиляции, а скорость 2 — для более эффективной

      Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

      Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

      При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

      • Уровень шума

        Уровень шума
        72 дБ

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