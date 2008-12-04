HP6517/00
Сверхлегкая, быстрая эпиляция
Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции.Узнать обо всех преимуществах
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Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.
Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.
Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.
обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.
Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.
Аксессуары
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