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Satinelle Ice Premium

Эпилятор

HP6517/00
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция
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    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    HP6517/00
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Ice Premium Эпилятор

    Сверхлегкая, быстрая эпиляция

    Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

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      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей насадкой и функцией массажа

      • Беспроводные
      • Со съемной охлаждающей головкой
      • и бритвенной насадкой
      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

      Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

      Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

      Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

      Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

      Изогнутая эпиляционная головка

      Изогнутая эпиляционная головка

      Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

      Уникальная керамическая система эпиляции

      Уникальная керамическая система эпиляции

      обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Перезарядка

      Эпилятор оснащен подзаряжаемым аккумулятором, поэтому его можно использовать повсеместно без подключения к электросети.

      • Аксессуары

        Дополнительная бритвенная головка
        для мягкого бритья
        Насадка для чувствительных участков тела
        для чувствительных участков тела
        Термоизолирующий футляр
        для удобства в обращении
        Отшелушивающая рукавица
        предотвращает врастание волосков
        Роскошный футляр
        для хранения и защиты

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