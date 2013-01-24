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Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод
Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод
Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!
Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод
Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод
Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!
Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.
Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.
Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной