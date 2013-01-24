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Бикини-триммер и эпилятор

HP6530/30
Общая оценка / 5
  • Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод
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    Бикини-триммер и эпилятор

    HP6530/30
    Общая оценка / 5

    Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод

    Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бикини-триммер и эпилятор

    Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод

    Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!

    Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод

    Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Бикини-триммер и эпилятор

    Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод

    Эпилятор сделает вашу кожу гладкой надолго благодаря массажной насадке opti-start. Формируйте линию бикини с помощью триммера и используйте трафареты для создания бикини-дизайна. Будьте красивой и уверенной в себе!

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      Чтобы прекрасно выглядеть, не нужен повод

      Эпиляция, подравнивание волос и создание бикини-дизайна

      Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

      Насадка Opti-start с эффектом массажа — для легкой и эффективной эпиляции

      Эта комбинированная насадка позволяет разместить эпилятор под оптимальным углом наклона для максимального непрерывного контакта с кожей и ее расслабления во время эпиляции. Это обеспечивает эффективное и мягкое удаление волос.

      Для использования на влажной и сухой коже

      Для использования на влажной и сухой коже

      Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Эпилирующую головку можно мыть

      До 60 минут работы от заряженного аккумулятора

      До 60 минут работы от заряженного аккумулятора

      Насадка-гребень с 5 различными установками длины волос

      Насадка-гребень с 5 различными установками длины волос

      Создай свой бикини-дизайн! Пять трафаретов в комплекте

      Создай свой бикини-дизайн! Пять трафаретов в комплекте

      Роскошный футляр в комплекте

      Роскошный футляр в комплекте

      Выберите необходимый режим скорости

      Режим скорости 1 предназначен для более бережной эпиляции, а режим скорости 2 — для более эффективной

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        120-240  В

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