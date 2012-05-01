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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6577/00

    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски, не повреждая кожу. Благодаря системе Wet&Dry прибор можно использовать в душе. В комплект входит бритвенная головка c насадкой-триммером.

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    SatinPerfect Эпилятор

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    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор с системой Skin Perfect

    • Влажный и сухой уход
    • с бритвенной насадкой
    Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

    Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

    Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски

    Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

    Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

    Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

    Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

    Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

    Массажная насадка с активной системой, приподнимающей волоски, удаляет тонкие, прилегающие к коже волоски и успокаивает кожу

    Беспроводные

    Беспроводные

    До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.

    Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

    Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

    Используется на влажной и сухой коже.

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

    Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

    • Комфортная эпиляция

      Беспроводные
      Да

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Щеточка для чистки
      Да
      Съемная бритвенная головка
      Да
      Opti-light
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      13 400 мА  В
      Количество пинцетов
      32
      Количество дисков
      17
      движений в секунду, скорость 1
      1173
      движений в секунду, скорость 2
      1360

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

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