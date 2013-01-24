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SatinPerfect

Эпилятор

HP6577/00
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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6577/00
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    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски, не повреждая кожу. Благодаря системе Wet&Dry прибор можно использовать в душе. В комплект входит бритвенная головка c насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SatinPerfect Эпилятор

    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски, не повреждая кожу. Благодаря системе Wet&Dry прибор можно использовать в душе. В комплект входит бритвенная головка c насадкой-триммером. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша кожа будет безупречной

      Эпилятор с системой Skin Perfect

      • Влажный и сухой уход
      • с бритвенной насадкой
      Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

      Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

      Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски

      Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

      Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

      Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.

      Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

      Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

      Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

      Массажная насадка с активной системой, приподнимающей волоски, удаляет тонкие, прилегающие к коже волоски и успокаивает кожу

      Беспроводные

      Беспроводные

      До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.

      Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

      Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

      Используется на влажной и сухой коже.

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

      Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Съемная бритвенная головка
        Да
        Opti-light
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Комфортная эпиляция

        Беспроводные
        Да

      • Удобство использования

        Использование на влажной и сухой коже
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        Количество дисков
        17
        движений в секунду, скорость 1
        1173
        движений в секунду, скорость 2
        1360
        напряжение
        13 400 мА  В

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