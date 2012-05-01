HP6577/00
Ваша кожа будет безупречной
Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски, не повреждая кожу. Благодаря системе Wet&Dry прибор можно использовать в душе. В комплект входит бритвенная головка c насадкой-триммером.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски
Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
Массажная насадка с активной системой, приподнимающей волоски, удаляет тонкие, прилегающие к коже волоски и успокаивает кожу
До 40 минут эпиляции без подзарядки, быстрая зарядка за 1 час.
Используется на влажной и сухой коже.
Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.
Комфортная эпиляция
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Удобство использования
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