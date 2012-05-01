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    SatinPerfect Эпилятор

    HP6581/00

    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски и одновременно защищает кожу. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит эпилятор с системой Wet&Dry для чувствительных участков, бритвенная головка с насадкой-гребнем и усовершенствованный пинцет.

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    SatinPerfect Эпилятор

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    Ваша кожа будет безупречной

    Эпилятор с системой Skin Perfect

    • Влажный и сухой уход
    • Серия Deluxe
    Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

    Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

    Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

    Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

    Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

    Wet&Dry: для использования в душе и на сухой коже

    Используется на влажной и сухой коже.

    Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

    Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

    Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.

    Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

    Массажная насадка с приподнимающей системой удаляет прилегающие к коже волоски

    Массажная насадка с активной системой, приподнимающей волоски, удаляет тонкие, прилегающие к коже волоски и успокаивает кожу

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

    Бритвенная головка идеально повторяет контуры тела и делает бритье комфортным.

    Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.

    Эпилятор для чувствительных участков безболезненно удаляет волоски на самых деликатных зонах Вашего тела

    Эпилятор для чувствительных участков безболезненно удаляет волоски на самых деликатных зонах Вашего тела

    Удобное и эффективное решение для чувствительных участков тела.

    Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

    Дополнительный ручной пинцет с подсветкой и зеркалом

    Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей

    • Комфортная эпиляция

      Беспроводные
      Да

    • Решения для чувствительных участков тела

      Эпилятор Wet&Dry для чувствительных участков
      Да

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Щеточка для чистки
      Да
      Съемная бритвенная головка
      Да
      Opti-light
      Да

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      32
      Напряжение
      13 400 мА  В
      Количество дисков
      17
      движений в секунду, скорость 1
      1173
      движений в секунду, скорость 2
      1360

    • Особенности

      2 режима скорости
      Да

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да

    Badge-D2C

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