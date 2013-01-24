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Ваша кожа будет безупречной
Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски и одновременно защищает кожу. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит эпилятор с системой Wet&Dry для чувствительных участков, бритвенная головка с насадкой-гребнем и усовершенствованный пинцет. Узнать обо всех преимуществах
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Ваша кожа будет безупречной
Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски и одновременно защищает кожу. Система Wet&Dry позволяет использовать прибор в душе. В комплект входит эпилятор с системой Wet&Dry для чувствительных участков, бритвенная головка с насадкой-гребнем и усовершенствованный пинцет. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
Используется на влажной и сухой коже.
Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.
Массажная насадка с активной системой, приподнимающей волоски, удаляет тонкие, прилегающие к коже волоски и успокаивает кожу
Съемная бритвенная головка идеально повторяет контуры линии бикини и подмышек для более чистого и гладкого бритья. В комплект входит гребень для подравнивания.
Удобное и эффективное решение для чувствительных участков тела.
Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей
Особенности
Аксессуары
Комфортная эпиляция
Удобство использования
Решения для чувствительных участков тела
Технические характеристики