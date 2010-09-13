HP8105/00
Необходимый уход за волосами
Используйте этот фен для бережной укладки волосУзнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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