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  • Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами Необходимый уход за волосами

    Salon Essential

    HP8105/00

    Необходимый уход за волосами

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    Salon Essential

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    Необходимый уход за волосами

    Бережная сушка волос

    • Salon Essential
    • фен
    Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

    Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

    Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Три регулируемых режима для большего контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Складная ручка для удобства использования в поездках

    Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Удобно использовать благодаря компактности устройства

    Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

    Холодный обдув для бережной сушки

    Холодный обдув для бережной сушки

    Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения волос к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это прекрасный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,6  м
      Питание
      1200  Вт
      Напряжение
      220–240  В

    • Особенности

      Складная ручка
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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