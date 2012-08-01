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Фен

HP8115/00
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  • Более бережный уход за волосами Более бережный уход за волосами Более бережный уход за волосами
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    Фен

    HP8115/00
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      Более бережный уход за волосами

      Фен Care&Control

      • 1200 Вт
      • Salon Essential
      • Складной
      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

      Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Уникальный фен со встроенной насадкой и изящным дизайном гарантирует высочайшую эффективность сушки волос.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Сетевой шнур 1,5 м

      Сетевой шнур 1,5 м

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1200  Вт
        Длина шнура
        1,5  м
        Цвет/отделка
        белый с зеленым
        напряжение
        220 В

      • Особенности

        Складная ручка
        Да
        Холодный обдув
        нет
        Настройки
        3 режима скорости/температуры
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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