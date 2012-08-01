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Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Уникальный фен со встроенной насадкой и изящным дизайном гарантирует высочайшую эффективность сушки волос.
Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Сетевой шнур 1,5 м
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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