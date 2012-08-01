Бережная сушка при мощности 1200 Вт для красоты Ваших волос

Этот фен мощностью 1200 Вт создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с вашими волосами — все что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.