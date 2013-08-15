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Фен

HP8117/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы
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    Фен

    HP8117/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы

    Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care &Control 1400 Вт. Технология Thermoprotect поддерживает оптимальную температуру сушки и обеспечивает бережное воздействие на волосы и кожу головы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы

    Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care &Control 1400 Вт. Технология Thermoprotect поддерживает оптимальную температуру сушки и обеспечивает бережное воздействие на волосы и кожу головы. Узнать обо всех преимуществах

    Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы

    Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care &Control 1400 Вт. Технология Thermoprotect поддерживает оптимальную температуру сушки и обеспечивает бережное воздействие на волосы и кожу головы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы

    Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care &Control 1400 Вт. Технология Thermoprotect поддерживает оптимальную температуру сушки и обеспечивает бережное воздействие на волосы и кожу головы. Узнать обо всех преимуществах

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      Лучший уход за волосами и бережное воздействие на кожу головы

      Фен Care&Protect

      • 1400 Вт
      • Salon Essential
      • Складной
      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      1400 Вт для быстрой и бережной сушки

      Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Три регулируемых режима для большего контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Складная ручка для удобства использования в поездках

      Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Встроенная насадка для эффективной сушки волос

      Уникальный фен со встроенной насадкой и изящным дизайном гарантирует высочайшую эффективность сушки волос.

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Удобно использовать благодаря компактности устройства

      Благодаря компактному эргономичному дизайну фен имеет небольшой вес и размер, поэтому он удобен в использовании, а хранить его можно где угодно, ведь он такой маленький.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при невысокой температуре, что сводит риск повреждения к минимуму. Данная функция подходит для всех типов волос, особенно для тонких, сухих и поврежденных волос. Это идеальный режим для использования в период жаркого летнего сезона!

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Сетевой шнур 1,5 м

      Сетевой шнур 1,5 м

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1400  Вт
        Длина шнура
        1,5  м
        Цвет/отделка
        белый с фиолетовым
        напряжение
        220 В

      • Особенности

        Складная ручка
        Да
        Холодный обдув
        нет
        Настройки
        3 режима скорости/температуры
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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