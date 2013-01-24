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SalonDry Control

Фен

HP8180/00
Общая оценка / 5
  • Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор
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    SalonDry Control Фен

    HP8180/00
    Общая оценка / 5

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2100 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SalonDry Control Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2100 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2100 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    SalonDry Control Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2100 Вт и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

      Фен SalonDry Control

      • 2100 Вт
      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100  Вт
        Длина шнура
        1,8  м

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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