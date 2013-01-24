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SalonDry Control

Фен

HP8183/00
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  • Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор
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    SalonDry Control Фен

    HP8183/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2200 Вт, в 4 раза более мощная система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до стильной укладки. Узнать обо всех преимуществах

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    SalonDry Control Фен

    Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

    Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2200 Вт, в 4 раза более мощная система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до стильной укладки. Узнать обо всех преимуществах

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      Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор

      Фен SalonDry Control

      • 2200 Вт
      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      В 4 раза более мощная ионизация для придания максимального блеска

      В 4 раза более мощная ионизация для придания максимального блеска

      Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Этот фен содержит в 4 раза больше положительно заряженных ионов, чем другие фены. Этот усиленный поток ионов помогает избежать статического электричества, улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2200  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Мощность в ваттах (Тайвань)
        1500  Вт

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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