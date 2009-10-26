HP8183/00
Сушка, укладка и фиксация прически — на ваш выбор
Сделайте волосы послушными благодаря фену SalonDry Control. Мощность профессионального фена 2200 Вт, в 4 раза более мощная система ионизации и многочисленные настройки для достижения наилучших результатов — от сушки до стильной укладки.Узнать обо всех преимуществах
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Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Этот фен содержит в 4 раза больше положительно заряженных ионов, чем другие фены. Этот усиленный поток ионов помогает избежать статического электричества, улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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