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Фен

HP8195/00
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  • Превосходная укладка без повреждения ваших волос Превосходная укладка без повреждения ваших волос Превосходная укладка без повреждения ваших волос
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    Фен

    HP8195/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная укладка без повреждения ваших волос

    Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах

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    Фен

    Превосходная укладка без повреждения ваших волос

    Мощный воздушный поток и регулятор нагрева обеспечивают бережную и быструю сушку волос, не повреждая их. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная укладка без повреждения ваших волос

      Фен SalonDry AC

      • 2000 Вт
      • АС-мотор
      • Керамическое покрытие
      • Система ионизации
      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2000 Вт для создания укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2000 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Профессиональный AC-мотор переменного тока увеличивает срок службы фена на 50 %

      Этот тип двигателя разработан специально для профессиональных фенов и обладает несколькими преимуществами. Наиболее важным является то, что срок службы превышает срок службы обычных двигателей на 50 %. Кроме того, данный двигатель обеспечивает сверхмощный поток воздуха, что делает сушку более быстрой и эффективной.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шнур 2,5 м

      Шнур 2,5 м

      Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

      Сверхузкая насадка-концентратор

      Сверхузкая насадка-концентратор

      Насадка-концентратор фокусирует воздушный поток только на тех прядях, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку и придать ей необходимую форму для завершения вашего стиля.

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2000  Вт
        Длина шнура
        2,5  м

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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