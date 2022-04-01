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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
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    DryCare Advanced Фен

    HP8230/00

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры, а также технологии ThermoProtect, вы сможете быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре.

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    DryCare Advanced Фен

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    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    с насадкой-концентратором 14 мм.

    • ThermoProtect
    • 2100 Вт
    • 6 режимов температуры и скорости
    • Холодный обдув
    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Фен мощностью 2100 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      • Высота = 25 см
      • Длина = 63 см
      • Ширина = 35 см
      Вес A-Box
      5,7 кг
      Размер изделия
      • Высота = 31 см
      • Длина = 10 см
      • Ширина = 22 см
      Размеры F-box
      • Глубина = 11 см
      • Высота = 23 см
      • Ширина = 31 см
      Вес F-Box
      0,8 кг
      Вес изделия (без упаковки)
      0,6 кг

    • Технические характеристики

      Цвет/отделка
      Глянцевый и матовый черный
      Питание
      2100  Вт
      Напряжение
      220–240  В
      Длина шнура
      1,8 м
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Мотор
      Мотор с питанием от постоянного тока
      Материал корпуса
      АБС-пластик

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Керамическое покрытие
      Нет
      Холодный обдув
      Да
      Насадка-диффузор
      Нет
      Переключение напряжения
      Нет
      Чехол для путешествий
      Нет
      Система ионизации
      Нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Количество насадок
      1
      Насадка/концентратор
      Узкая насадка для укладки 14 мм

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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