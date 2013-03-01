HP8232/00
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечит гладкие и блестящие волосы.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Этот фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, дополнительный объем и уменьшая спутывание. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
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