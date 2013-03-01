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  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
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    DryCare Advanced Фен

    HP8232/00

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечит гладкие и блестящие волосы.

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    DryCare Advanced Фен

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    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    с диффузором для придания объема и насадкой-концентратором 14 мм.

    • ThermoProtect Ionic
    • 2200 Вт
    • Ионизация для бережной сушки
    • Насадка-диффузор для придания объема
    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

    Этот фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

    Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

    Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

    Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, дополнительный объем и уменьшая спутывание. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      • Высота = 25 см
      • Длина = 63 см
      • Ширина = 35 см
      Вес A-Box
      6,2 кг
      Размеры F-box
      • Глубина = 11 см
      • Высота = 23 см
      • Ширина = 31 см
      Размер изделия
      • Высота = 31 см
      • Длина = 10 см
      • Ширина = 22 см
      Вес изделия (без упаковки)
      0,6 кг
      Вес F-Box
      0,9 кг

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Питание
      2200  Вт
      Цвет/отделка
      Глянцевый и матовый белый
      Длина шнура
      1,8 м
      Мощность в ваттах
      2200  Вт
      Частота
      50–60  Гц
      Мотор
      Мотор постоянного тока
      Материал корпуса
      ABS-пластик

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Керамическое покрытие
      Нет
      Холодный обдув
      Да
      Насадка-диффузор
      Насадка-диффузор для придания объема
      Переключение напряжения
      Нет
      Чехол для путешествий
      Нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Узкая насадка для укладки 14 мм

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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