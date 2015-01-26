HP8238/00
В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации.Узнать обо всех преимуществах
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Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.
Усиленная система ионизации для невероятно блестящих и гладких волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями. Блестящий результат гарантирован!
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.
Удобная массажная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массаж благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: массажные пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.
Вес и габариты
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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