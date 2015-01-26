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  • В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    ThermoProtect Ionic Фен

    HP8238/00

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации.

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    ThermoProtect Ionic Фен

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    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    благодаря массажной насадке-диффузору и насадке для укладки 11 мм

    • 2300 Вт
    • Функция ThermoProtect
    • с массажной насадкой-диффузором
    • Ионизация для бережной сушки
    2300 Вт для профессиональной укладки

    2300 Вт для профессиональной укладки

    Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

    Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

    Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

    В 4 раза более мощная система ионизации для непревзойденного блеска

    В 4 раза более мощная система ионизации для непревзойденного блеска

    Усиленная система ионизации для невероятно блестящих и гладких волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями. Блестящий результат гарантирован!

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

    Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

    Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

    Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

    Мягкий массаж головы и максимальный объем прически

    Мягкий массаж головы и максимальный объем прически

    Удобная массажная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массаж благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: массажные пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

    Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      • Длина = 63 см
      • Ширина = 35 см
      • Высота = 25 см
      Вес A-Box
      6,3 кг
      Размеры F-box
      • Глубина = 11 см
      • Высота = 23 см
      • Ширина = 31 см
      Размер изделия
      • Ширина = 22 см
      • Высота = 31 см
      • Длина = 10 см
      Вес F-Box
      1 кг
      Вес изделия (без упаковки)
      0,6 кг

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Длина шнура
      1,8 м
      Питание
      2300  Вт
      Цвет/отделка
      Глянцевый черный, плавно переходящий в фиолетовый
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      2300  Вт
      Мотор
      Мотор постоянного тока
      Материал корпуса
      ПК

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Керамическое покрытие
      Керамический элемент
      Насадка-диффузор
      Массажная насадка-диффузор для придания объема
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Нет
      Чехол для путешествий
      Нет
      Система ионизации
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Узкая насадка-концентратор 11 мм.

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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