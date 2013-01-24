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Фен KeraShine

HP8243/00
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  • Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата
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    Фен KeraShine

    HP8243/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата

    Новый фен Philips KeraShine позволяет быстро сделать укладку без вреда для волос благодаря нескольким настройкам скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

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    Фен KeraShine

    Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата

    Новый фен Philips KeraShine позволяет быстро сделать укладку без вреда для волос благодаря нескольким настройкам скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата

      с керамическими пластинами с кератиновым покрытием

      • Серия Care
      • Система ионизации
      • 2200 Вт
      • Керамико-кератиновое покрытие
      Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

      Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением

      Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

      Турборежим для очень быстрой сушки

      Турборежим для очень быстрой сушки

      Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

      Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2200  Вт
        Питание
        2200  Вт
        Цвет/отделка
        Глянцевый черный, плавно переходящий в фиолетовый
        Материал корпуса
        ПК
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Чехол для путешествий
        Нет
        Керамическое покрытие
        Керамический элемент
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Насадка-диффузор для придания объема
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка-концентратор 11 мм.
        Количество насадок
        2
        Турборежим
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        • Длина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Высота = 25 см
        Вес A-Box
        6,3 кг
        Размеры F-box
        • Глубина = 11 см
        • Высота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вес F-Box
        1 кг
        Размер изделия
        • Ширина = 22 см
        • Высота = 31 см
        • Длина = 10 см
        Вес изделия (без упаковки)
        0,6 кг

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