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Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата
Новый фен Philips KeraShine позволяет быстро сделать укладку без вреда для волос благодаря нескольким настройкам скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах
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Бережная сушка, для блеска волос и быстрого результата
Новый фен Philips KeraShine позволяет быстро сделать укладку без вреда для волос благодаря нескольким настройкам скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost. Узнать обо всех преимуществах
Защитное керамическое покрытие с кератиновым напылением для более бережного ухода за волосами
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.
Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Вес и габариты