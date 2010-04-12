Диффузор для создания объемных, упругих локонов

Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов