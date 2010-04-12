Ключевые слова для поиска

  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома

    Фен

    HP8250/00

    Фен, который профессионалы используют дома

    Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Фен, который профессионалы используют дома

    Фен SalonDry Pro 2300

    • 2300 Вт
    • Ионизация для бережной сушки
    • с насадкой-диффузором для объема
    • Керамическое покрытие
    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

    Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

    Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

    Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

    Шнур 2,5 м

    Шнур 2,5 м

    Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

    Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

    Петелька для подвешивания прибора

    Петелька для подвешивания прибора

    6 регулируемых режимов нагрева/скорости

    6 регулируемых режимов нагрева/скорости

    Функция холодного обдува — для фиксации укладки и здорового блеска волос

    Функция холодного обдува — для фиксации укладки и здорового блеска волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

    Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,5  м
      Мощность в ваттах
      2300  Вт

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.