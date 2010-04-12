HP8250/00
Фен, который профессионалы используют дома
Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнееУзнать обо всех преимуществах
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Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки
Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.
Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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