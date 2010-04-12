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DryCare Advanced

Фен

HP8251/00
Общая оценка / 5
  • Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома Фен, который профессионалы используют дома
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    DryCare Advanced Фен

    HP8251/00
    Общая оценка / 5

    Фен, который профессионалы используют дома

    Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DryCare Advanced Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее Узнать обо всех преимуществах

    Фен, который профессионалы используют дома

    Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DryCare Advanced Фен

    Фен, который профессионалы используют дома

    Новая, улучшенная модель фена SalonDry Pro 2300 от Philips на 20 % легче и на 30 % мощнее Узнать обо всех преимуществах

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      Фен, который профессионалы используют дома

      Фен SalonDry Pro 2300

      • Ионизация для бережной сушки
      • 2300 Вт
      • Круглая керамическая щетка
      • Насадка-диффузор для придания объема
      Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

      Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

      Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент делает волосы более гладкими

      Керамический нагревательный элемент предотвращает пересушивание волос. Он излучает инфракрасные волны, создавая мягкое тепло, защищающее волосы от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Шнур 2,5 м

      Шнур 2,5 м

      Длинный шнур обеспечивает свободу и удобство использования в любом месте.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток только на те пряди, которые требуется зафиксировать. Это помогает создать аккуратную укладку или внести последний штрих в создание образа.

      6 регулируемых режимов нагрева/скорости

      6 регулируемых режимов нагрева/скорости

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Cистема ионизации для гладких блестящих волос

      Съемная воздухозаборная решетка для простоты очистки

      Воздухозаборную решетку фена можно снимать для очистки. Во избежание засорения снимать и очищать решетку следует регулярно.

      В комплекте щетка для придания волосам гладкости

      Пользуйтесь этой высококачественной щеткой для разделения волос и их разглаживания. Щетка способствует закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск.

      • Особенности

        Длина шнура
        2,5 m
        Керамическое покрытие
        Да
        Мощность в ваттах
        2300 W
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да
        Мощность в ваттах (Тайвань)
        1500 W

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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