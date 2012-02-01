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  • Эффективная защита для блеска и здоровья волос Эффективная защита для блеска и здоровья волос Эффективная защита для блеска и здоровья волос

    DryCare Prestige Фен

    HP8260/00

    Эффективная защита для блеска и здоровья волос

    Благодаря новейшей технологии EHD™ фен ProCare от Philips защищает волосы от перегрева. Особая конструкция отверстия для выхода воздуха позволяет равномерно распределять теплый поток воздуха по волосам и, таким образом, избежать повреждения волос и ожога кожи головы.

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    DryCare Prestige Фен

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    Эффективная защита для блеска и здоровья волос

    Фен для максимально бережного ухода

    • Равномерное распределение тепла
    • 2300 Вт
    • ThermoProtect Ionic
    • Насадка-диффузор для придания объема
    Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

    Сокращение вероятности перегрева благодаря технологии равномерного распределения тепла

    Современная технология равномерного распределения тепла предусматривает использование феном специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и, следовательно, здоровье и блеск волос.

    Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

    Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

    Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

    Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

    Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

    Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

    Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,5  м
      Цвет/отделка
      Фиолетовый
      Мощность в ваттах
      2300  Вт

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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