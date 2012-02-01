HP8260/00
Эффективная защита для блеска и здоровья волос
Благодаря новейшей технологии EHD™ фен ProCare от Philips защищает волосы от перегрева. Особая конструкция отверстия для выхода воздуха позволяет равномерно распределять теплый поток воздуха по волосам и, таким образом, избежать повреждения волос и ожога кожи головы.Узнать обо всех преимуществах
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Современная технология равномерного распределения тепла предусматривает использование феном специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает максимальную защиту волос от перегрева и, следовательно, здоровье и блеск волос.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Технические характеристики
Особенности
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