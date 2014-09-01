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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8280/00

    Роскошные блестящие волосы без пересушивания

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание.

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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

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    Роскошные блестящие волосы без пересушивания

    Волосы лучше удерживают влагу, становятся блестящими и мягкими

    • Датчик MoistureProtect
    • 2300 Вт
    • Ионизация
    • Холодный обдув
    Датчик MoistureProtect

    Датчик MoistureProtect

    Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.

    Ионизация обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

    Ионизация обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

    Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Шесть режимов скорости и нагрева для удобного управления

    Шесть режимов скорости и нагрева для удобного управления

    Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    Уникальный датчик для защиты от пересушивания

    Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

    Защита от перегрева

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      Насадка-диффузор

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2,5 м
      Мощность в ваттах
      2100—2300  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      постоянный ток
      Переключение напряжения
      Нет

    • Особенности

      6 температурных режимов
      Да
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      Технология MoistureProtect
      Да

    Badge-D2C

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