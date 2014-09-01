Датчик MoistureProtect

Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.