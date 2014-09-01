HP8280/00
Роскошные блестящие волосы без пересушивания
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание.Узнать обо всех преимуществах
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Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.
Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
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