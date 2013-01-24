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DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8280/00
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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8280/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Роскошные блестящие волосы без пересушивания

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Роскошные блестящие волосы без пересушивания

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Роскошные блестящие волосы без пересушивания

      Волосы лучше удерживают влагу, становятся блестящими и мягкими

      • Датчик MoistureProtect
      • 2300 Вт
      • Ионизация
      • Холодный обдув
      Датчик MoistureProtect

      Датчик MoistureProtect

      Инновационная инфракрасная технология MoistureProtect постоянно отслеживает температуру сушки и подбирает наиболее подходящую именно для ваших волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос 4000 раз за сеанс и изменяет режим нагрева таким образом, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Благодаря сохранению увлажненности волосы остаются максимально мягкими и блестящими. Вы можете включать и отключать датчик по мере необходимости.

      Уникальный датчик для защиты от пересушивания

      Уникальный датчик для защиты от пересушивания

      Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

      Защита от перегрева

      Защита от перегрева

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Ионизация обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

      Ионизация обеспечивает гладкость и блеск волос без статического электричества

      Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Шесть режимов скорости и нагрева для удобного управления

      Шесть режимов скорости и нагрева для удобного управления

      Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240 В
        мощность в ваттах
        2100—2300  Вт
        Длина шнура
        2,5 м
        Мотор
        постоянный ток
        Переключение напряжения
        Нет

      • Технологии бережного воздействия

        Технология MoistureProtect
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        6 температурных режимов
        Да

      • Аксессуары

        Насадка
        Насадка-диффузор

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