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Выпрямление, завивка и уход
С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление, завивка и уход
С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.
Выпрямление, завивка и уход
С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выпрямление, завивка и уход
С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.
Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Керамические пластины с плавно закругленными краями делают создание завитков и локонов простым как никогда прежде. Просто оберните прядь волос вокруг закругленного края и потяните выпрямитель вниз как обычно.
Уникальное термоизолирующее покрытие создано специально для охлаждения волос сразу после создания укладки. Этот прием помогает зафиксировать прическу и сохранить локоны и волны надолго.
Технические характеристики
Тип волос
Особенности