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Выпрямитель

HP8290/00
Общая оценка / 5
  • Выпрямление, завивка и уход Выпрямление, завивка и уход Выпрямление, завивка и уход
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    Выпрямитель

    HP8290/00
    Общая оценка / 5

    Выпрямление, завивка и уход

    С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Выпрямитель

    Выпрямление, завивка и уход

    С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.

    Выпрямление, завивка и уход

    С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Выпрямитель

    Выпрямление, завивка и уход

    С помощью выпрямителя SalonStraight & Curl вы сможете выпрямить, завить или уложить волосы волнами. Этот универсальный выпрямитель с керамическими пластинами и щипцами для завивки оснащен регулируемыми цифровыми настройками и нагревается до температуры профессиональной укладки 220 ºC.

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      Выпрямление, завивка и уход

      Выпрямитель SalonStraight & Curl

      Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура 220 °C для идеальных результатов, как в салоне красоты

      Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

      Керамика — это необычайно гладкий и долговечный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для выпрямляющих пластин. Керамические пластины легко скользят по волосам, придавая им совершенный блеск.

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

      Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная прическа благодаря регулируемым цифровым настройкам температуры

      Идеальная укладка для любого типа волос благодаря регулируемым цифровым настройкам температурных режимов

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Закругленные края для создания идеальных локонов и красивых волн

      Керамические пластины с плавно закругленными краями делают создание завитков и локонов простым как никогда прежде. Просто оберните прядь волос вокруг закругленного края и потяните выпрямитель вниз как обычно.

      Термоизолирующее покрытие для фиксации прически

      Уникальное термоизолирующее покрытие создано специально для охлаждения волос сразу после создания укладки. Этот прием помогает зафиксировать прическу и сохранить локоны и волны надолго.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Длина шнура
        1,8  м
        Максимальная температура
        220  °C

      • Тип волос

        Конечный результат
        • Сочетание стилей
        • Прямые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        • Тонкие
        • Толстые

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

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