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Фен и выпрямитель

HP8295/00
Общая оценка / 5
  • Два стиля — одинаково потрясающий эффект Два стиля — одинаково потрясающий эффект Два стиля — одинаково потрясающий эффект
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    Фен и выпрямитель

    HP8295/00
    Общая оценка / 5

    Два стиля — одинаково потрясающий эффект

    В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен и выпрямитель

    Два стиля — одинаково потрясающий эффект

    В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.

    Два стиля — одинаково потрясающий эффект

    В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фен и выпрямитель

    Два стиля — одинаково потрясающий эффект

    В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.

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      Два стиля — одинаково потрясающий эффект

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      Фен: ионизация делает волосы гладкими и предотвращает их спутывание

      Фен: ионизация делает волосы гладкими, блестящими и предотвращает их спутывание

      Выпрямитель: профессиональная температура укладки 230 °С для превосходной прически, созданной, как в салоне красоты

      Выпрямитель: профессиональная температура укладки 230 °С для превосходной прически, созданной, как в салоне красоты

      Выпрямитель: турмалиновые керамические пластины

      Керамико-турмалиновые пластины для блестящих, гладких волос

      Возможность регулировки режима нагрева для выбора оптимальной температуры

      Возможность регулировки режима нагрева позволяет легко и быстро выбрать температуру для укладки. Это дает возможность установить идеальную температуру для вашего типа волос в соответствии. Результат — идеальная укладка.

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        мощность в ваттах
        Фен 1800  Вт
        Питание
        Выпрямитель 39  Вт
        Длина шнура
        фен 1,8; выпрямитель 2,5  м
        Цвет/отделка
        Жемчужно-белый с серой графической отделкой

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

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