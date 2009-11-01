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Два стиля — одинаково потрясающий эффект
В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два стиля — одинаково потрясающий эффект
В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.
Два стиля — одинаково потрясающий эффект
В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Два стиля — одинаково потрясающий эффект
В этот набор для создания причесок входят фен с ионизатором и профессиональный выпрямитель с одинаковой отделкой в подарочной упаковке.
Фен: ионизация делает волосы гладкими, блестящими и предотвращает их спутывание
Выпрямитель: профессиональная температура укладки 230 °С для превосходной прически, созданной, как в салоне красоты
Керамико-турмалиновые пластины для блестящих, гладких волос
Возможность регулировки режима нагрева позволяет легко и быстро выбрать температуру для укладки. Это дает возможность установить идеальную температуру для вашего типа волос в соответствии. Результат — идеальная укладка.
Технические характеристики
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