Ключевые слова для поиска

1

Дорожный фен

HP8296/00
Общая оценка / 5
  • Возьми Красоту в дорогу! Возьми Красоту в дорогу! Возьми Красоту в дорогу!
    -{discount-value}

    Дорожный фен

    HP8296/00
    Общая оценка / 5

    Возьми Красоту в дорогу!

    Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дорожный фен

    Возьми Красоту в дорогу!

    Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.

    Возьми Красоту в дорогу!

    Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дорожный фен

    Возьми Красоту в дорогу!

    Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.

    Похожие продукты

    Смотреть все Фены

      Возьми Красоту в дорогу!

      2000 Вт складной дорожный фен

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Бережная сушка благодаря двум режимам скорости

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

      Фен мощностью 2000 Вт для создания объемной укладки как в салоне красоты

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Дорожный футляр для удобства транспортировки и хранения

      Стильный футляр позволяет брать прибор с собой в поездку и делает еще более удобным его хранение.

      В комплекте заколки для легкой укладки

      Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.

      • Особенности

        Длина шнура
        2 m
        Напряжение
        110-127 и 220-240 V
        Питание
        2000 W
        Складная ручка
        Компактный. Удобно хранить
        Цвет/отделка
        серебристый металлик и сливовый с узором
        Холодный обдув
        Фиксация причёски
        Переключение напряжения
        Использование в любой стране
        Чехол для путешествий
        Удобство во время поездок

      • Тип волос

        Конечный результат
        Объемные
        Насадка-концентратор
        Сильный поток воздуха
        Прическа в данный момент
        • Кудрявые
        • Прямые
        • Волнистые
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        • Короткие
        Толщина волос
        • Густые
        • Тонкие
        Для ослабленных волос
        Да

      • Возможность обслуживания

        Замена
        Да

      • Особенности

        2 режима температуры/скорости
        Необходимая гибкость

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.