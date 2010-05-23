Возьми Красоту в дорогу!
Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возьми Красоту в дорогу!
Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.
Возьми Красоту в дорогу!
Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Возьми Красоту в дорогу!
Этот компактный фен идеален для использования в поездках благодаря складной ручке и переключателю напряжения. Чехол и заколки для волос входят в комплект, обеспечивая максимальный комфорт в дороге.
Бережная сушка благодаря двум режимам скорости
Стильный футляр позволяет брать прибор с собой в поездку и делает еще более удобным его хранение.
Используйте эти заколки для разделения волос на пряди — это поможет облегчить укладку.
Особенности
Тип волос
Возможность обслуживания
Особенности
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