Естественная гладкость и объем
Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественная гладкость и объем
Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.
Естественная гладкость и объем
Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественная гладкость и объем
Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.
Идеальный контроль натяжения позволяет добиться нужного натяжения волос керамическими пластинами, и как результат — прекрасной гладкой прически, подчеркивающей естественный объем ваших волос.
Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание
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