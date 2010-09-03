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  • Естественная гладкость и объем Естественная гладкость и объем Естественная гладкость и объем

    Выпрямитель

    HP8297/00

    Естественная гладкость и объем

    Этот стайлер Philips позволяет придать волосам естественную гладкость и нужный объем. Быстро, бережно и просто.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 700 руб.

    Выпрямитель

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    Естественная гладкость и объем

    Выпрямитель, придающий волосам естественную гладкость

    Идеальный контроль натяжения для гладких волос и естественного объема

    Идеальный контроль натяжения для гладких волос и естественного объема

    Идеальный контроль натяжения позволяет добиться нужного натяжения волос керамическими пластинами, и как результат — прекрасной гладкой прически, подчеркивающей естественный объем ваших волос.

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

    Cистема ионизации для гладких блестящих волос

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    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температуры для идеальной гладкости любого типа волос

    Цифровая настройка температурных режимов позволяет быстро задать температуру укладки при помощи цифрового дисплея. Таким образом, можно выбрать идеальную температуру для определенной укладки именно для вашего типа волос.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Керамические пластины для ослепительно блестящих волос и идеального скольжения

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Температура укладки 200 °C для профессиональных результатов

    Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Толщина волос
      • Средний
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      60 секунд
      Максимальная температура
      200  °C

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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