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Сияйте!
Набор Shine для укладки волос (фен и выпрямитель с профессиональной регулировкой температуры): уникальный дизайн и подарочная упаковка Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сияйте!
Набор Shine для укладки волос (фен и выпрямитель с профессиональной регулировкой температуры): уникальный дизайн и подарочная упаковка Узнать обо всех преимуществах
Сияйте!
Набор Shine для укладки волос (фен и выпрямитель с профессиональной регулировкой температуры): уникальный дизайн и подарочная упаковка Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сияйте!
Набор Shine для укладки волос (фен и выпрямитель с профессиональной регулировкой температуры): уникальный дизайн и подарочная упаковка Узнать обо всех преимуществах
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный материал, поэтому он лучше всего подходит для изготовления выпрямляющих пластин. Керамические пластины проходят тщательную обработку, благодаря чему достигается улучшенное скольжение и сохраняются защитные свойства материала — для здоровых и блестящих волос.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Придайте волосам силы при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам блеск и глянец. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Сверхширокие выпрямляющие пластины созданы специально для густых и длинных волос. Это позволяет захватывать более широкие пряди, таким образом сокращая время укладки.
Сиcтема фиксации пластин обеспечивает удобство хранения.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание