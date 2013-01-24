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Идеально прямые и блестящие волосы
Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах
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Идеально прямые и блестящие волосы
Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах
Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Международная гарантия 2 года.
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание