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  • Блеск и гладкость благодаря ионизации Блеск и гладкость благодаря ионизации Блеск и гладкость благодаря ионизации

    EssentialCare Выпрямитель

    HP8324/00

    Блеск и гладкость благодаря ионизации

    Выпрямитель Philips Essential Care с системой ионизации обеспечивает точное управление и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.

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    EssentialCare Выпрямитель

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    Блеск и гладкость благодаря ионизации

    Выпрямитель c точным управлением

    • Ионизация
    • Профессиональная температура 220 C
    • Точное управление
    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

    Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Шарнир предотвращает спутывание шнура

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

    Автоотключение через 60 минут

    Автоотключение через 60 минут

    Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

    Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения

    Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

    2 года гарантии по всему миру

    2 года гарантии по всему миру

    Международная гарантия 2 года.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

    Различные настройки и точный контроль температуры (макс. 220°C)

    Профессиональная температура укладки 220 °C для идеальных результатов

    Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

    • Тип волос

      Конечный результат
      Прямые
      Толщина волос
      • Средний
      • Густые
      • Тонкие
      Длина волос
      • Длинные
      • Средний
      • Короткие

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      черный и жемчужно-персиковый
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      60 секунд
      Максимальная температура
      220  °C
      Тип нагревателя
      PTC

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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