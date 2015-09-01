HP8324/00
Блеск и гладкость благодаря ионизации
Выпрямитель Philips Essential Care с системой ионизации обеспечивает точное управление и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.Узнать обо всех преимуществах
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Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Международная гарантия 2 года.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Тип волос
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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